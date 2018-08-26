〈南部〉雨停卻淹水 北門區錦湖新圍急撤50人

2018-08-26

外水消退流下游 錦湖、新圍遭殃

〔記者楊金城／北門報導〕沒下雨了，北門區錦湖、新圍部落昨凌晨三點多卻開始淹水，水深六十公分以上，清晨眼看水位越來越高，狀況危急，北門區公所、消防隊和國軍動用膠筏及救生艇撤離約五十人。

北門區長曾榮嘉表示，新圍、錦湖吳保宮周邊改善排水，有村落防護工程，前天並未積淹水，只有錦湖國小前淹水嚴重，昨因外水消退，全往下游的新圍、錦湖部落流去，才造成沒下雨卻淹水的災情。

白河河東里 增抽水機抽排積水

白河區河東里臨白水溪的西勢尾部落，前天淹水一樓高，平房只剩屋頂露出水面，昨上午積水消退，還有一公尺深，因外水位比內水位高，無法重力排水，白河區公所向台南市水利局請求增援兩台移動式抽水機，抽排出部落內積水，協助清理家園。

國軍二○三旅也出動十位兵力，昨協助官田區隆本里清理家園，災民感謝地說，有國軍弟兄幫忙，可縮短清理時間半天以上。

賴揆視察麻豆小埤、埤頭里災情

麻豆區小埤、埤頭里積水未退，行政院長賴清德昨前往視察災情，市府水利局長彭紹博說，埤頭排水和麻豆排水完成治理，外水並未溢淹，是庄內內水排不出去，加上周邊農田和魚塭排水，才造成淹水和積水消退慢，以前要一週才能退水，目前動用十八台抽水機，兩天內排除積水，未來並將在埤頭外圍的水利溝渠興建第二道防護工程。

包括鹽水區孫厝、大豐里，學甲三慶、豐和、宅港里，到昨天淹水還未消退，災民十分無奈。