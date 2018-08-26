〈南部〉祖父母節 隔代教養孫女大聲說愛

2018-08-26

〔記者黃旭磊／高雄報導〕今天（廿六日）是祖父母節，隔代教養孫女大聲感謝阿嬤，感動百對親子。

「高雄市一○七年度祖父母節慶祝活動頒獎典禮」昨天於國立科學工藝博物館舉辦，教育局公開表揚祖孫金像獎、悄悄話大聲獎等三十四名學生，受獎生三代家族聚會，也有隔代教養，在場大聲地說︰「阿嬤謝謝您將我帶大，您的恩情重如山。」

樹德科技大學兒童與家庭服務系新生岳玉玲獲悄悄話大聲獎，從小雙親相繼病逝，與八十五歲阿嬤岳黃類相依為命。她說，國小、國中班親會或活動，同學們由父母參加，她都是阿嬤到場，雖然失去摰愛父母，但阿嬤身兼父母照顧，感受比別人多一倍幸福。

岳玉玲說，最喜歡下課後趕回家與阿嬤一起吃晚飯，雖然飯桌只有兩人，但看著阿嬤笑容心中充滿著感激，感謝在父母離去時，阿嬤擁抱她，人生從黑白世界看見一道美麗彩虹。她並拿著麥克風對阿嬤說︰「謝謝阿嬤，在我遇到瓶頸時，您給予我人生的鼓勵與陪伴，您永遠是我的精神支柱，沒有您就沒有現在的我。」在場人士深受謝詞感動。

而高苑工商綜合職能科新生詹筑安，為越南新二代，為發展遲緩的慢飛天使，父母在外地工作，從小由七十七歲阿嬤陳明珠帶大。她大聲說出「謝謝阿嬤不求回報照顧，恩情比山高、比海深，阿嬤我愛您。」陳明珠感動到熱淚盈眶。

詹筑安有明亮雙眸，總是掛著燦爛笑容，常幫忙做家事，並為阿嬤按摩。她說從小生病或感冒，都是阿嬤背去看醫生。