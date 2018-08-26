〈南部〉淹水逾40小時 岡山潭底里水退了

2018-08-26

〔記者黃佳琳、蔡清華／高雄報導〕連續幾天的豪雨，全高雄市淹水最後消退的岡山區潭底里，里內約三百戶經過四十小時的淹水惡夢，昨天上午七點終於脫離，居民也開始著手整理家園。

雨勢過大 無法有效排水

高市水利局表示，這次岡山潭底里淹水主要為雨勢過大，造成土庫排水水位偏高，社區內排水無法有效流入，為解決此問題，後續市府治理重點將投入區域排水及市區下水道治理，並持續辦理本市區域排水規劃檢討，針對檢討後防洪排水弱點地區及瓶頸段提出相關整治策略。

已向中央爭取經費 加速防洪

目前水利局已向中央爭取工程經費，除了改善中的潭底抽水站抽水機組能量提升外，對滯洪量可達六十萬噸的岡山五甲尾滯洪池工程，於辦理用地徵收同時，亦開始著手進行工程設計等前置作業，以加速強化該地區防洪能量。

水利局人員昨日上午現場勘查後表示，岡山區潭底里崑山西巷四十七弄剩少許積水，但社區道路積水已退，並不影響人車通行。

高市府彙整這次豪雨災情，死亡三人、農損至昨天下午約六百卅九萬元、路樹損害一千一百餘棵、招牌鐵皮倒塌廿三件。

高市農損639萬 列現金救助區

市府農業局表示，農委會主委林聰賢昨天視察高雄農損，已公告高雄市為這次水災農業天然災害現金救助及低利貸款地區之一，八月廿六日起至九月四日止，各區公所及貸款經辦機構受理農民申請辦理。