〈南部〉固守南迴 東縣警局「瑞典坦克」曝光

2018-08-26

公路局補助960餘萬採購

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣警局配置最新、被譽為「瑞典坦克」的Volvo富豪汽車，固守南迴交通，雖然尚未到位，卻提前在網路曝光，二五四匹的馬力，加上從零到一百公里只需六秒左右，網友驚呼「警方有重裝坦克，抓壞人衝撞不用怕了」；台東縣警局交通隊副隊長副隊長傅祥光表示，車輛是由公路局西濱工程處因應南迴公路拓寬及草埔隧道的通車，盼警方能迅速抵達交通事故現場處置，且有效的打擊犯罪，補助九百六十餘萬採購。

預計有四輛同款車輛

這款五人座的瑞典國寶 Volvo S90 T5的新車款，馬力達到二五四匹，配備十六氣門、DOHC雙凸輪軸、渦輪增壓及直列四缸的引擎，排氣量達到一九六九cc，預計有四輛同款車輛，兩輛偵防車和兩輛巡邏車，目前尚未完成驗收，卻意外的被網友捕捉到帥氣的車影且PO網，引發熱烈的討論，相互提醒日後在南迴公路看到，倘若駕車沒有三百匹馬力，就別挑戰，要放慢速度。

傅祥光表示，台東縣道路狹長，為了要提升交通事故的處置效能，才決定採購這批安全性及性能相較其他車輛都佳的巡邏車，同時也確保執勤員警的安全；至於配置南迴的原因，是因經費由西濱工程處補助，南迴公路現正在拓寬，一旦發生事故須較高性能的車輛迅速抵達現場，另也呼籲車友不要在道路上高速行駛。