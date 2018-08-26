〈南部〉屏東豪雨農損547萬 列現金救助區

2018-08-26

即日起受理農民申請辦理

〔記者邱芷柔、陳彥廷／屏東報導〕豪雨釀災，屏東縣至二十五日為止全縣農損金額達五百四十七萬元，以瓜果類受損最劇，農委會昨天公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，將自八月二十六日起至九月四日止受理農民申請辦理。

縣府農業處指出，目前以瓜果類浸水、水傷情形最多，包括西瓜、香瓜及紅龍果等作物，其他如蔬菜類、雜糧作物、二期水稻、香蕉及設施等，也有零星伏倒等損失，農作物受損面積達一百二十八點九公頃。

屏東鄭姓農友大嘆，農民靠天吃飯，這次大雨很多葉菜類作物都泡在水裡，過去政府勘災作業龜速，希望能夠加速作業幫農民止血。

縣府農業處長黃國榮表示，這次豪雨若有農作、畜產、魚類、林業及設施等損失，請農友立即向當地公所提報農損災害，若達標準將依農業天然災害救助辦法辦理現勘及後續救助事宜，如因交通中斷或通訊中斷等因素，導致農業天然災害受災證明書申請超過十日，應向公所提出申請，相關損失情形請農友拍照保存證據，並記得要標註日期，以供日後勘災參考。

損失率達20％以上者予以救助

農業處表示，依農業天然災害救助辦法規定，申報救助農產項目損失率達百分之二十以上者，予以救助，短期作農產品於同產季或長期作農產品於同曆年，救助以一次為限，相關救助額度，蔬菜類每公頃為三萬六千元、果樹類每公頃七萬五千元，相關公告救助農產項目可至農委會網站查詢。

豪雨也造成東港地區不少蓮霧受損，已經投保蓮霧險的果農盼獲得補貼，不過根據保險條文，風力、降水量及低溫參數在未成颱及夏天高溫情形下，僅剩降水量險有評估空間，但縣府初估，距連續五日降下六百毫米門檻有差距，恐難以請獲保險理賠。