〈台北都會〉藝文場館租借平台 部分申請人次掛零

2018-08-26

月瀏覽2千人次 通過率也低

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市文化局二○一六年創立「台北市藝文場館場地租借平台」，當時還召開記者會，對外宣傳與Pickone合作推出北市藝文館所檢索、預訂平台；但經過兩年，該平台每月僅約兩千人次點閱，甚至有場館透過平台的申請租借人次掛零，或僅個位數，且民眾透過平台申請租借，通過比率也不到一半。

根據文化局統計資料，李國鼎故居自二○一六年總租借申請有一一八人次，透過平台申請租借僅一次；錢穆故居總租借申請有卅五人次，透過平台申請為十三人次；寶藏巖國際藝術村總租借申請有一五八人次，透過平台申請為卅五人次；蔡瑞月舞蹈社總租借申請有卅三人次，但透過平台申請則掛零。依照數據來看，透過平台申請租借的成效不佳，就連每月平均瀏覽人次也僅在兩千上下。

市府：專業性場館多電話預訂

台北市文化局文化資源科科長邱稚亘表示，台北市藝文場館租借平台規劃費用為十八萬元，付給Pickone手續費每年約為八萬元。邱坦言，綜合性場館較多人租借，而專業性場館仍較多是直接現場或透過電話預訂，但認為整體成效算好。

針對透過租借網站申請成功比率不到一半，邱稚亘說，有些民眾申請後認為場地不適合，或是場館認為對方辦的活動不適合在該地，雙方就會溝通，像是在網路訂旅館，也可能退房。邱強調，成效很難以媒合率看，否則將申請失敗的排除在統計數據之外，成功率就百分百，但這樣並無意義。