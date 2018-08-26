〈台北都會〉193棟校舍無使照 新北︰安全無虞

2018-08-26

教局表示結構均合乎耐震規範

〔記者賴筱桐／新北報導〕學校竟成新北市政府最大違建！審計部調查發現，新北市近三百所公立國中小學中，有一九三棟校舍未取得使用執照，恐影響學生受教權益。教育局表示，校舍符合早期建築法規，不論是否取得使用執照，結構均合乎耐震規範，絕非「危樓」。

審計部新北市審計處指出，教育部推動國中小校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫，截至去年底，新北市共獲得中央補助二十三．九億餘元，已辦理耐震評估一二二三棟，補強四六三棟，並拆除一一七棟，但目前為止，新北市還有四十六棟校舍待拆，一九三棟無使用執照。

有家長質疑，校舍沒有使用執照等違章建築，安全未經嚴格把關，怎能安心讓孩子在裡面上課？市府只會拆除民眾的違建，對於公有違建卻消極處置，分明是雙重標準。

一名資深建築師透露，申請補發使照需建築師簽證，老舊建築的耐震係數、消防安檢跟不上現在法規標準，幾乎沒人敢冒險簽證。

教育局副局長黃靜怡指出，未取得使用執照的一九三棟校舍，多在一九六○年至一九八○年間興建，符合當時建築法規，只是法令與時俱進，多數校舍不合乎法規，但結構都符合耐震規範，且學校定期辦理消防安全及建物公安檢查，確保師生安全。

市府設跨局處工作小組助取照

「補辦使照真的很困難！」黃靜怡坦言，因涉及新舊建築法、都市計畫法等，加上硬體改善費用甚鉅，各縣市均窒礙難行，市府成立跨局處工作小組協助學校取得使用執照，推動以來有五棟校舍取得使照，包括雙溪高中兩棟、板橋區沙崙國小一棟、五股區成州國小一棟及貢寮區福隆國小一棟。

黃靜怡表示，近年市府投入一百六十億元進行老舊校舍改建或更新，需補強的校舍共九○一棟，已完成六三一棟，達成率約七成，其餘均完成初步規劃設計，預計明年底前全數執行完畢，她強調，「不安全的校舍絕對不會給學生使用」。