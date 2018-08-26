〈北部〉努力16年 鞍馬王子亞運奪金

2018-08-26

李智凱體操之路 像電影一樣熱血

〔記者江志雄／宜蘭報導〕亞運體操比賽，台灣好手李智凱鞍馬摘金，唐嘉鴻單槓金牌、地板奪銀，陳智郁吊環銅牌，三人均出身宜蘭縣公正國小體操隊；摘下我國亞運體操首金的「鞍馬王子」李智凱，走過低潮、歷經失敗，十六年體操之路與勵志電影一樣熱血。

李智凱、陳智郁都是宜蘭囝仔，唐嘉鴻家住台北，為了接受教練林育信培訓，當年搬到羅東就讀公正國小；校長簡信斌說，將邀請三名校友返回母校，與學弟妹分享甘苦談與得牌喜悅。

堅持到底 「翻滾吧！男孩」亞運奪金

二十二歲的李智凱，六歲開始學體操，小時候參加紀錄片「翻滾吧！男孩」演出，電影劇情描述七名體操小將，經過苦練流下無數淚水及汗水，最終拿到全國冠軍；公正國小學務主任莊仲庭回憶，李智凱小一加入體操隊後就很拚，遇上失敗不氣餒，以「堅持到底」運動家精神克服困難，拚到現在總算嶄露頭角，在體操界發光發熱。

李智凱媽媽過去在羅東市場做生意，他從小在市場走跳，個性活潑，以「菜市仔凱」暱稱，成了「翻滾吧！男孩」裡的鮮明角色，七名小選手後來各奔前程，李智凱去年八月勇奪世大運鞍馬金牌，現又在亞運添金，是劇中首位奪下國際賽體操金牌的選手。

盼讓國人再感動 父親期許奧運奪牌

「努力十六年，拚一秒完美落地！」莊仲庭說，童年時期的李智凱活潑外向，接受恩師林育信調教，一點一滴累積實力，他不是天才型選手，但肯努力，培訓過程像是「拚命三郎」般全心投入，堅持加上努力，是晉升頂尖好手的關鍵。

李智凱在世大運、亞運接連摘金，被視為二○二○年東京奧運鞍馬奪牌大熱門，父親李源泉期許愛子再接再厲，把奧運獎牌帶回家，讓國人再感動一次。