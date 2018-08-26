〈北部〉《桃園》退休警從政 10人投入年底選舉

2018-08-26

〔記者周敏鴻／桃園報導〕年底九合一選舉腳步逼近，已有十位退休警察表態參選桃園市議員或里長，也有在職警員看在眼裡，正認真思考「是否要辦退休參選」。他們表示，早年選擇從事警察工作，主要是有服務熱忱、愛交朋友，決定參選就是盼能繼續做自己喜歡的事。

陳傳祥躍躍欲試市議員

有意參選中壢區桃園市議員的退休警察陳傳祥，曾輔佐已故的袁明星當選桃園市議員等公職，也協助立法委員趙正宇問政、服務，他說，對於公共事務一向非常熱心，相信以他曾任中壢、平鎮警分局副分局長的經歷，在當選後能成為他服務選民的最大優勢。

拚里長 退休警士氣更高

從退休警察成功轉任里長的都將拚連任，包括楊梅區高山里長鄭豐慶、桃園區同安里長林峻宇，其中，林峻宇本屆將面對另一位退休警察柳文智的挑戰。有趣的是，柳文智曾任林峻宇首度參選里長時的總幹事，過去並肩作戰的兩人如今卻要對選，成為地方茶餘飯後的話題。

桃園區另有鄭西元要參選福安里長，而曾選過寶慶里長的陳鴻鈞，也在退休警察聯誼會上表達過參選意願；今年才從八德警分局退休的史芫鏵，已確定參選八德區陸光里長，他還在臉書放上KEY有國旗的競選宣傳照，強調他若當選將熱忱服務、建設地方、造福里民。

另外，還有從航空警察局退休的張漢清將參選蘆竹區吉祥里長，從保安警察第一總隊退休的花國章，有意參選楊梅區仁美里長；從平鎮警分局交通組退休的陳建鋐，則打算參選平鎮區平南里長。

復興區警員 評估新跑道

尚未登記之前都有變數，退休警察參選人數可能增加、也可能有人臨陣退縮而減少，以大溪警分局為例，就有一位復興區的派出所警員，看到許多退休警察角逐民代，也動了辦退休參選念頭。但目前他還在評估中，是否參加市議員選舉。