〈北部〉《桃園》5區增7座停車場 前瞻將挹注11億

2018-08-26

位商業交通核心區 供月租服務

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為了解決桃園市人口增加，公共停車空間不足問題，市府今年已增設十二處停車場，並持續向中央爭取前瞻計畫補助增建，經交通部公路總局審核後，首批申請七案確定「全數獲補助」，核定經費近十一億元，將在桃園、中壢、平鎮、楊梅及八德興建停車場，總計可提供二二九二格汽車停車位、一○一一格機車停車位，預計二○二○年陸續完工，並將提供月租服務，鄰近停車場住戶還可享月租八折優惠。

市府交通局停車管理工程科代理科長魏光譽表示，七處停車場位於商業交通核心區且都是地下停車場，分別是桃園區文昌公園、中壢國小、桃園市立圖書總館、平鎮區文化公園、楊梅區公所行政大樓、八德區北景雲運動中心及中壢區文化公園，總經費二十五．二四億元，市府負擔十四．二四億元，其餘每案由前瞻補助六千餘萬至二．四億元不等；其中，北景雲統包工程已決標，文昌公園將於本月底決標，市立圖書總館正進行工程招標的書圖公開閱覽，其餘四案也進入細部設計階段，都可於今年開工。

魏光譽表示，增設停車場都為付費停車場，桃園市一般是一小時收費卅元，但收費標準需待正式營運才能確定，不過可以確定的是，停車場都會提供月租服務，且住在停車場附近三百公尺的住戶，可享月租八折優惠，此外，新設置的停車場將視未來經營業者運作方式，提供如e-Tag、車牌辨識等智慧設施，並於APP停車資訊上顯示剩餘格位訊息，方便車主找車位。

今年12個停車場 增850汽車車位

交通局指出，今年新增的十二個停車場，包括桃園區憲兵隊、武陵小段停車場、三民陸橋周邊、中路停一、停三、停五、停六、中壢區石頭段、大華段停車場平鎮忠貞二、忠貞三公有停車場、八德瑞翔段停車場及擴大楊梅四維停車場，總共新增八五○格汽車停車位及四百格以上機車停車位。

此外，市府還有桃園區廈門街、武陵高中專科教室、北區青少年活動中心、平鎮新富市場、桃園區中正公園、龜山區停十八停車場及桃園區殯葬綜合大樓等七件停車場興建補助正在中央審查，核定後可望再增加一千九百格汽車停車位及八百格以上機車停車位。