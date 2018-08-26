〈中部〉神岡豐洲科技園區二期 明年動工

2018-08-26

〔記者黃鐘山／台中報導〕「神岡豐洲科技工業園區二期」開發案，第二階段環評報告書已通過中央審查。市府經發局說，預計二○一九年動工，二年內完工，將引進低污染、低耗水的智慧機械產業，大肚山機械業黃金縱谷可望向北延伸，也為台中市發展「智慧機械之都」注入新動力。

將引進智慧機械產業

經發局指出，神岡豐洲科技工業園區北鄰大甲溪豐洲堤防，與豐洲科技園區一期相距約二公里，規劃面積約為五十五．六八公頃，預計引進低污染、低耗水的智慧機械製造產業，產業別則以金屬製品、電力設備及機械設備等製造業為主。

豐洲二期未來可引進一百家廠商，提供五千九百廿個就業人口，總投資額一百五十五億元。此外，豐洲二期也規劃三成產業用地提供未登記工廠進駐，希望藉由園區開發，提供完善公共設施，因應合法廠商擴廠需求，提供合法產業用地以紓解違章工廠問題。

經發局說，「神岡豐洲科技工業園區二期」環評審查通過，後續尚有開發計畫書審議，可行性規劃定稿公告設置後，辦理用地取得等相關事宜，預計二○一九年第一季先行辦理預售登記，該期間同步進行相關公共設施的細部設計，預計二○一九年六月動工，二年內完工。

經發局表示，「豐洲二期」開發案，不僅使大肚山機械業黃金縱谷向北延伸，也將為台中市發展智慧機械之都注入新動力。市府將加速推動園區開發，提供優質且完善的產業用地，促進台中市土地資源有效利用，提供就業機會及帶動地方繁榮。