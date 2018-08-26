〈中部〉《台中》「開心農場」登革熱13例 大里太平噴藥防堵

2018-08-26

動起來 清除積水容器

〔記者陳建志／台中報導〕大里區東昇里「開心農場」登革熱群聚感染確診人數到昨天增加為十三人，除住在大里區民眾，還有兩人住在太平區，甚至有二人未到過開心農場，但到過之前確診民眾去過的「內新市場」也中鏢，太平區中興里、新光里昨天都動員志工清理積水容器，下週一清潔隊也將安排噴藥，環保局今天並將再度派人前往東昇里「開心農場」和內新市場清除積水容器、噴藥，全力防堵疫情擴散。

東昇里「開心農場」登革熱群聚感染人數持續增加，前天新增三人中，有兩人住在太平中興里、新光里，讓太平區也淪陷，中興里長林阿爐表示，昨天動員十多名環保志工前往里內巷道，將容器和輪胎的積水倒掉，因這次大里東昇里群聚感染是由「開心農場」菜園引起，特別前往朱厝巷旁的農場，將水桶和帆布的積水都倒掉並收拾好，也透過群組呼籲里民配合清除積水。

新光里長游癸龍也說，昨天已請鄰長前往樹德一街附近的農場，將容器積水倒掉，並呼籲民眾如果在容器內種植觀賞用的蓮花，建議裡面養魚，否則就要投藥，避免蚊子幼蟲孳生。

太平區清潔隊表示，針對確診病例和風險較高區域，下週一起，已經排定前往中興、太平、新光等里進行全面噴藥消毒；大里仁化里長陳宗興昨天也安排進行全里大消毒，各區里都全力動員，避免病媒蚊孳生、疫情擴散。

市府衛生局疾管科長湯澡瑛表示，昨天新增六例確診個案中，其中四例到過東昇路「開心農場」附近，另兩人住在大里祥興里，雖不曾到過開心農場附近，但潛伏期內曾到過之前已確診民眾去過的西榮里「內新市場」，研判屬同一波群聚感染事件，因這幾天下雨，已決定今天再度出動清潔隊員前往東昇路「開心農場」以及內新市場，清除積水容器並消毒，全力防堵病媒蚊孳生。