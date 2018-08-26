〈中部〉強降雨 外埔花博園區聯外道下陷

2018-08-26

未影響橋樑及擋土牆安全

〔記者張軒哲、黃鐘山／台中報導〕台中連日強降雨，導致外埔花博園區聯外道路橋面出現局部大裂縫、下陷十多公分，花博將在十一月三日正式開幕，九月一日試營運。市議員李榮鴻、陳本添二十五日會勘後，要求市政府儘快補強；市府指出，預計九月三日前完成道路整體復修工作。

外埔園區聯外道路工程全長一．一公里，市府挹注約四億五千萬元經費，今年四月完工，六月舉行通車典禮；單側自行車與人行共用道採用透水鋪面，近日強降雨，花博聯外道路的橋面不堪大水沖刷，出現嚴重裂縫。

李榮鴻指出，橋頭的路面裂縫下陷高度約十餘公分，承包商為了不讓大水持續灌進去，還把水泥包裝袋塞進裂縫中。道路才剛驗收完成並通車不久，工程品質令人擔憂，況且花博即將登場，屆時湧進大量參觀車潮，交通安全絕對不能輕忽。陳本添也說，要求市府督促包商施工補救，務必以行車安全為最大考量。

建設局表示，二十一日巡查發現外埔花博園區聯外道路局部路面出現裂縫及沉陷，隔日立即會同承包商及顧問公司現勘成因，並研商改善措施，由於該段道路外側為人行及自行車道，採透水瀝青鋪面設計，近期連日大雨造成鋪面下方路基排水不及，連帶將車道下方路基細粒料帶出至擋土牆洩水孔，因而影響路基，引發車道路面下陷，但並未影響橋樑及擋土牆結構安全。

9.3前完成刨鋪及側溝改善

建設局表示，針對路面下陷情形，採取低壓灌漿方式改良地質，再進行路基改善，預計九月三日前完成路面重新刨鋪及側溝改善作業，後續也會持續觀察改善情況。

另外，中橫便道約十五公里路段昨日上午發生無預警落石，所幸當時無人車行經，谷關工務段緊急搶通，籲用路人注意安全。