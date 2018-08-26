〈中部〉拜好兄弟 田中世芳宮請吃芭樂

2018-08-26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕民間多忌諱用芭樂祭拜「好兄弟」，不過彰化縣田中鎮世芳宮（林媽廟）用芭樂敬拜「好兄弟」，開辦五年來已成習慣，今年雖遇芭樂價格創同期新低紀錄，農民仍堅持用芭樂敬拜「好兄弟」，數量甚至超過往年，估計逾一千台斤。

打破有籽當供品禁忌

一般民間多擔心「芭樂籽吃進肚，拉出來，籽可生出更多芭樂，好兄弟越拜越多」，但世芳宮毫無禁忌，四年前起用芭樂敬拜，不僅相安無事，香火還越拜越旺，芭樂價格也頻創新高，村民也樂意拿自己種的芭樂作供品。

連5年 農民有志一同

今年入夏以來芭樂價格「直直落」，信徒是否再用芭樂作供品，考驗大家的信仰虔誠，結果大家「有志一同」，就是請好兄弟「吃芭樂」，世芳宮前主委蕭道隆說，「用芭樂敬好兄弟，在我們這裡已經扎根了」。

農民謝青彬說，以往近中元節，芭樂拍賣價每公斤約近四十元，但今年卻不到二十元，農民叫苦連天，但中元敬好兄弟，「這是兩回事」，芭樂含豐富維他命C，拿來拜最能顯示誠意，且若改其它水果，「好兄弟恐怕不習慣」。

蕭道隆指過去民間傳說，敬神或祭拜好兄弟忌用有籽水果，尤其是芭樂吃完，拉到田間，往往就長出小芭樂，但時代進步，家家戶戶用化糞池，怎可能再長出小芭樂，且他們這一年來到其他友廟參香，每次向神明請示可否拜芭樂，都獲得聖筊，村民也很樂意拿自家的芭樂作供品。