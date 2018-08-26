〈中部〉南部雨災效應 仁愛高冷蔬菜漲價

2018-08-26

〔記者佟振國／仁愛報導〕南投縣仁愛鄉夏季高冷蔬菜進入產期，碰上南部水災及中元節雙重影響，高麗菜昨天批發價每公斤最高近六十元，較前幾天漲幅達六成，仁愛農會表示，除了高麗菜漲幅大，敏豆、牛番茄價格也在高檔，由於西南氣流恐又帶來致災性降雨，農民都不敢掉以輕心，也趁雨勢暫歇空檔加緊採收。

連日來熱帶性低氣壓導致雲、嘉、南、高屏地區大淹水，也重創南部蔬菜產區，南投縣災情相對輕微，正值產期的仁愛鄉高冷蔬菜躲過雨彈轟炸，正常採收出貨，品質相對穩定，市場行情看俏。

高麗菜每公斤59元漲幅6成

仁愛鄉農會表示，南部水災再加上中元節蔬菜需求量大，以高麗菜漲幅最明顯，昨天於台北第二果菜市場每公斤批發價最高五十九元，前幾天最高約卅五元，水災過後大漲約六成，至於平均價格也有四十至四十五元的水準。

敏豆批發價每公斤高達250元

除了高麗菜從菜土變菜金，敏豆、牛番茄在這波雨災前就已經上漲，昨天敏豆批發價每公斤最高有二百五十元的高價，牛番茄每公斤七十元以上，菜金行情持續。

但最近天氣都不穩定，尤其氣象預報又有西南氣流帶來連續致災性降雨，農民最怕雨神壞事，不僅蔬菜怕泡水，更怕山區道路交通中斷，趁昨天上午雨勢暫歇空檔加緊採收，農會預估連休二天結束，廿七日恢復共同運銷後蔬菜到貨量可能增加。