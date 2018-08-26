〈中部〉《嘉義》蔡英文嘉縣勘災 指示國軍協助清理

2018-08-26

〔記者王善嬿、曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣受豪雨肆虐災情慘重，縣府統計，沿海及平原區十二個鄉鎮市淹水面積二萬八千一百零一公頃，昨天總統蔡英文、行政院長賴清德陸續來勘災並慰問災民，有災民陳情說，「雨勢暫歇東石鄉仍汪洋一片」，蔡英文回應說，「中央將全力支持嘉縣救災，請縣民不要擔心！」

全力救災 蔡與災民吃晚餐

蔡英文昨天下午前往朴子、布袋、東石勘災，慰問受災民眾及慰勉國軍辛勞，晚間與災民一同共進晚餐。蔡說，現在首重災後清理，她指示國軍化學部隊優先協助，避免病菌孳生，也請農委會啟動「農業天然災害救助辦法」，中央氣象局預報未來幾天還會降雨，請縣長張花冠掌握災況、及時處置，避免災情持續擴大。

賴清德昨天上午先到新港鄉視察埤子頭排水工程進度，隨後到朴子市聯信畜牧場勘災，賴見到死亡豬隻堆疊在畜牧場一隅時眉頭深鎖，允諾調動國軍全力協助清運動物屍體，避免衍生疫情，政府除將辦理農業天然災害救助，也有低利貸款利息補貼，會幫農民再站起來。

增設滯洪池 賴揆允諾支持

張花冠簡報說，嘉義十大水系至今八年已用六十多億元建置改善排水系統，埤子頭排水雖已完成堤岸、抽水站工程，卻只有一個出口將水排出北港溪，需增設滯洪池容納強降雨水，滯洪池土地屬私人土地須徵收，向台糖協調使用土地未果，希望行政院協助。

對此賴清德允諾，設滯洪池符合中央政策，他會大力支持。