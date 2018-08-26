〈中部〉雲嘉農損破4億 公告現金救助

2018-08-26

〔記者王善嬿、林國賢／綜合報導〕八二三豪雨，嘉義縣政府昨天初步估計，造成全縣農產兩千餘萬元、畜產損失兩億四千萬餘元、漁產損失一億六千萬餘元，農損總計四億兩千九百萬元，農委會已將嘉義縣公告為辦理現金救助及低利貸款地區；雲林縣農產、畜產、漁產災損一千六百多萬，行政院長賴清德也宣布為現金救助與低利貨款災區。

雲林縣府農業處張鴻猷表示，全縣農業、畜產、漁業災損至昨天申報一千六百多萬，玉米、花生、香蕉、葉菜類等各項作物，損失約一成，另還有九千多隻小鴨死亡，各鄉鎮災損仍由各公所調查回報中，損失金額還會再增加。另，嘉市農損面積計二十．七三公頃，最大宗為水稻二十公頃，餘為花卉、木瓜、絲瓜、葉菜類等，以及有三十隻小羊溺斃。

雲林縣長李進勇昨至虎尾勘查農業災情，他指出雲林縣為落花生主要產區，這次豪雨對落花生損害最嚴重，建議中央比照「一○五年風災重建產業專案輔導措施」，除災害現金救助外，加碼補助以協助落花生農民的復耕。

雲嘉逾百校受災搶修 不影響開學

雲林縣一共有六十五間學校有淹水、樹木傾倒或漏水災損，損害約一千八百一十一萬；縣府教育處表示，各校已展開復原工作，不會影響開學。教育處代理處長林慧蓉表示，受損情況較嚴重的學校大多在口湖、水林與大埤等淹水較嚴重鄉鎮，口湖鄉崇文國小一度淹水逾五十公分，最為嚴重，因淹水都已退去並未有重大災損，校樹倒塌部分縣府會撥經費協助清理，至於因淹水或漏水需要進行工程改善，也已經取得教育部同意補助經費。

嘉義縣府教育處長王建龍表示，縣內學校現有五十間填報災損，大部分在沿海地區，包含樹木倒塌、設備設施毀損等，目前仍有七、八間淹水，今天如不再下雨，積水應可消退，會盡速搶修，不影響開學。

前天，嘉市大同國小自強樓因屋頂漏水及排水孔不順暢，致二、三樓教室積水，校方人員花約四小時才清理完，校方將向上級申請經費施作防水工程改善。