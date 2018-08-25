〈南部〉安南區積水退了又淹 多處封村

2018-08-25

〔記者邱灝唐／台南報導〕受到熱帶性低氣壓的影響，台南昨天雨勢不斷，凌晨漸漸轉強，原本就出現多處積、淹水的安南區，一度退水的地方，昨早再度積、淹水，多處村落災情慘重。對此，水利局表示，安南區過去二十四小時出現超過兩百年降雨頻率的暴雨。

安中路積水嚴重

相較於一橋之隔的府城，安南區昨天多處積、淹水，甚至傳出村落無法進出的慘況。時常傳出災情的安中路再度淹水，從昨天早上封路一直到晚上九點積水退去才解除，最深之處淹及膝蓋，周邊居民於凌晨連夜架設防水板，就怕大水沖進家中造成損失，與其相交的北安路也一度封鎖單一車道。

此外，海佃路、同安路、長溪路等多條道路也因豪雨，最深淹至五十公分，許多車體不夠高的汽、機車騎士紛紛折返，多數擠進較為狹窄的安和路來往市區。

道路受阻礙連帶影響居民進出，公親寮、十二佃等地更傳出封村情況，居民只能涉水走出村莊，當地超商的民生用品也被搶購一空。

市府水利局局長彭紹博說，安南區過去二十四小時的雨量達四百三十三．五毫米，是超過兩百年降雨頻率的暴雨，由於目前的區域排水和相關規劃都是以十年防洪頻率、廿五年不溢堤為基準，這次雨量太大才會成災。

至於是否有加高防洪頻率的規劃？彭紹博表示，若要加強舊有水利設施，得先把原本的拆掉，如此容易形成防洪缺口，新建的水利設施則仍依流域綜合治理。

水利局規劃第二道防線

不過，水利局目前正規劃「第二道防線」，彭指出，「第二道防線」將運用道路等較高地形地物，將人口密集區或工業區圍起來，以免重點區域淹水，也以此因應極端氣候。