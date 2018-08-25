〈南部〉鷹架倒塌3死 市府：鋼筋繫圈數不足

2018-08-25

〔記者黃旭磊、黃建華／高雄報導〕自立路與建國路口工地鷹架倒塌，壓死三名騎士，高雄市府初勘認為是十樓繫牆桿（三號鋼筋）繫圈數不足導致崩塌，檢方已分案調查。

開罰30萬元勒令停工

高雄市府秘書長趙建喬昨天下午會同雲林科技大學營建工程系教授彭瑞麟、勞動署長官及工務局長蔡長展等團隊到場稽查，並訪談工地主任，初勘認為繫牆桿（三號鋼筋）繫圈數不足，依違反職業安全衛生法開罰卅萬元勒令停工。

未依規定繞綁三圈半

趙建喬說，繫牆桿間隔垂直五．五公尺、水平七．五公尺符合規定，但並未依技師簽認施工架強度計算書圖說規定，緊密地繞綁三圈半，只繞兩圈或兩圈半，導致強風吹襲直接折損斷裂。

大樓建商為榮欣建設，由元貞營造承攬，榮欣昨天聲明表示，對受害人家屬表示最大誠意與歉意，並協助處理身後事宜及賠償，至於事故原因全力配合高市府主管機關調查，在公部門完成調查報告前「不宜表達意見」。

高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝則指出，檢方獲報這起工安重大意外後立即分案，昨指派檢察官毛麗雅負責偵辦，預定相驗罹難者遺體後，傳喚工地人員，調查釐清管理疏失責任歸屬。

死者戴淑惠昨天凌晨見到爸爸後嚥下最後一口氣，戴父從台北市南下，護送女兒大體到殯儀館後表示，女兒生前任職中醫診所，每天來電問候並寄來生活費，非常孝順，而事故六天前還與弟弟騎重機到北部玩，沒想到就此天人永隔。戴父說，接到醫院通知以為是詐騙集團，醫院不知女兒叫什麼名字，他置之不理，沒想到竟是真的，女兒嚥氣前曾張開眼睛，似乎在告別，非常痛心與不捨。

至於母子死者住三民區，當地立誠里長陳永進說，兒子騎車載母親去三鳳中街買東西，途中遇難，兒子日前盤下飯糰早餐攤，其母也拜託鄰居介紹女友給兒子。