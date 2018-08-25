〈南部〉滯洪池成效引爭議 地方籲推動「海綿城市」

2018-08-25

市府強調 滯洪池留住兩百多萬噸雨水

〔記者王榮祥、洪定宏／高雄報導〕八二三熱帶低壓造成南部豪大雨，引發外界對高雄斥資三百億元蓋滯洪池有無效果的爭議！高市府強調滯洪池留住兩百多萬噸雨水，已發揮相當效益，地方呼籲應加速推動海綿城市，才足以應付極端氣候。

那瑪夏、茂林、桃源 今停班停課

高雄市政府昨晚表示，山區因連日豪雨，造成土石鬆軟、含水量過高，土石流紅色警戒更達十區一○六條、黃色警戒二區二條，累積雨量也已達標準，因此那瑪夏、茂林、桃源區廿五日（今日）停班停課。

空間退讓、吸水滯洪 是治水方向

包括高市議員張豐藤、地方社團高雄好過日，昨不約而同提出海綿城市建議，張豐藤認為極端氣候已是不爭的事實，過去排水設計不足以應對，滯洪池雖然有效、但還不夠；高雄好過日則指出，海綿城市的空間退讓、吸水滯洪、風險分級控制等理念，才是未來高雄治水方向。

義守大學大眾傳播學系助理教授侯尊堯也認為，極端氣候強降雨的威力，連美國、日本、歐盟都深受其害，應從積水消退速度檢驗，也就是高雄積水能在半小時內消退，正是十五座滯洪池奏效。

張豐藤呼籲政府推動「海綿城市」，兼顧水的滲透與滯留，才能降低地面逕流洪峰及延遲洪峰時間，市府須檢討都市計畫及建築法令，各種建案、工程在減少城市透水面積時，如何補償透水面積及滯洪空間？

高市代市長許立明表示，八二三的雨量無論下在哪裡，都可能發生積淹水，但只要有積淹水，政府就會在防洪治水工作上，持續檢討與改善；他認為滯洪池已發揮極大效益，如果任由滯洪池內的兩百多萬噸水流出，積淹水會更嚴重。