〈南部〉自地蓋房要繳山坡地回饋金 議員促修法

2018-08-25

依公告土地現值繳6至12％回饋金

〔記者張存薇／台東報導〕在自家建地申請建照蓋房子，竟然還要繳山坡地回饋金？台東縣部分民眾收到繳費通知，氣得大罵政府搶錢，議長饒慶鈴、副議長陳宏宗及議員林東滿、許進榮昨天痛批「惡法擾民」、「土匪政府」，要求中央趕快修正「不當法令」。

農委會去年底修正「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，其中第三條第十三款規定「申請建照的山坡地建築行為」必須依公告土地現值繳交六至十二％的山坡地回饋金、供造林之用，許進榮指出，山坡地回饋金法源來自森林法，若是承租林地使用、自然應該繳回饋金，但東海岸三鄉鎮全部列為山坡地，明明是住宅區、商業區建地，卻要被「森林法」管，還要繳回饋金，有的甚至一繳就是十幾萬元，太不合理。

林東滿也痛批，民進黨執政後高喊土地正義、轉型正義，結果訂出的法規卻是霸凌台東縣，完全不考慮台東縣特殊的地理環境。

饒慶鈴指出，這個辦法很不合理，台東縣這幾年因為海岸管理法、國土法已造成民眾很大困擾，現在又有山坡地回饋金的行政命令，一個窮縣到底要被中央扒幾層皮？

農業處︰已提請中央解釋

農業處長許瑞貴表示，這等於蓋房子「大小通吃、都要繳回饋金」，台東縣九十四％是山坡地，包括東海岸三鄉鎮的長濱、成功及東河，縱谷線的海端、延平，南迴線的金峰、達仁、大武及離島的綠島、蘭嶼等十鄉鎮全部都是山坡地，卑南鄉及太麻里鄉九成五以上是山坡地，對於第十三款認定有疑慮，因此提請中央解釋，目前縣府共發出四十九件繳款通知、其中卅三件與第十三款規定有關，已請民眾暫緩繳款，靜待中央說明，也會將地方意見向中央反映。