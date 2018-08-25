〈南部〉大雨重創6成瓜果 屏東農損277萬

2018-08-25

〔記者邱芷柔／屏東報導〕連續兩天大雨轟炸南台灣，重創屏東地區瓜果類農作，包括小黃瓜、西瓜、火龍果、絲瓜、苦瓜、茄子等，大雨不僅把花果的授粉打掉，泡在水裡的根系也容易出現爛根、水傷等情形，瓜農預估這波雨勢約有六成瓜果受到影響，縣府農業處初步統計，全縣農損金額達兩百七十七萬三千元。

三地門鄉 48小時累積雨量700毫米

至昨天晚間六點，屏東連續四十八小時累積雨量超過四百毫米的鄉鎮，包括三地門、泰武、瑪家、高樹、霧臺、里港、長治、鹽埔、春日、九如、屏東市、來義、內埔、長治、麟洛、萬丹等，其中三地門鄉累積雨量更超過七百毫米。

縣府農業處指出，除了受害最多的瓜果類，其他如蔬菜類、雜糧作物等亦有零星損失，農作物受損面積約六十四點九公頃、損失金額約兩百三十萬六千，畜產損失家禽六千五百隻、金額為四十六萬七千元，漁業及林業損失尚在統計中。

屏東小黃瓜生產大戶吳志賢說，受這波雨勢影響，瓜田幾乎泡水裡，小黃瓜只要泡在水裡超過兩小時，幾乎就沒救，災損恐達六成，農損情形會在雨停後陸續發酵，目前九如市場小黃瓜一箱三十斤約八百五十元至九百元，如災損可能會漲至每箱一千至一千兩百元，今年小黃瓜價格就像在洗三溫暖，扣除農工、資材等成本，像是在「做心酸」。

盼爭取天然災害相關救助

縣府農業處長黃國榮表示，這次豪雨農損希望能爭取到天然災害相關救助，提醒農友災後做好田間排水及疫病防治，若有損失情形請立即向當地鄉鎮市公所通報，同時拍照保存，相片記得要標註日期，若達救助標準，將儘速辦理現勘及救助事宜。