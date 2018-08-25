〈台北都會〉柯再被爆施壓媒體 議員促公開訪談稿

2018-08-25

柯拒受訪 取消原排定受訪行程

〔記者黃建豪、蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲上個月起主動邀請媒體專訪，但財訊雙週刊廿二日的專訪內容卻指出，因柯脫稿演出，使得市府顧問蔡壁如氣急敗壞阻止訪談，「旁邊幕僚一擁而上，要求本刊把影片剪掉」；台北市議員李慶鋒昨於議會質詢批評，台北市政府近日頻傳「打壓新聞自由」爭議，要求市府公開財訊專訪的逐字稿，市府發言人劉奕霆昨辯稱，是因專訪時間已到才中斷。而柯原本主動宣傳搭公車上班，供媒體採訪，昨卻拒絕受訪，還取消原排定受訪行程。

市府：因專訪時間已到才中斷

財訊報導指出，專訪過程中，柯談話尺度大開，蔡壁如「直接走出來，阻止訪談」，幕僚也要求剪掉影片，遭財訊拒絕後，蔡還撂狠話「我跟你講，我們就沒有以後了」；這是繼強壓「兩岸一家親」ＡＢ講稿事件曝光後，柯市府再度被質疑施壓媒體。

台北市議員李慶鋒昨批評，柯市府近日頻傳打壓新聞自由爭議、現又傳中斷採訪、要求剪片，還撂狠話，他要求還原當天專訪過程，並將專訪過程、爭議以逐字方式公開。

據瞭解，柯市府是七月底邀請媒體吃便當時，主動提出「若以市政議題為主，就可安排專訪」；劉奕霆事後表示，財訊專訪為十七日下午，原本安排兩個小時，未來還安排其他平面雜誌專訪，但家數與時間不便透露。財訊記者郭瓊利也表示，採訪過程已在報導完整呈現，不予回應市府說法。

為鼓勵民眾多搭乘大眾運具，柯文哲從去年十月起，每天搭二十路公車上班，為加強宣傳效果，不僅開直播、拍廣告，更成為媒體採訪、網紅合作的常見場景，近期遭台北市議員王世堅質疑作秀、浪費警力之後，昨再度有媒體跟拍，卻激怒北市府，為此取消隨後的柯公開受訪，中午柯出席北市府普度祭典時，也拒絕回應媒體，劉奕霆說，只是不希望干擾到其他公車乘客。