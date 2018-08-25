〈台北都會〉提Skyline計畫 姚文智：大稻埕公辦都更

2018-08-25

〔記者蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕據統計，台北市多達五十七萬戶老屋亟待都更，民進黨台北市長參選人姚文智早早擬定都更全盤計畫，他主張全面性的都市改造，政府扮演主動積極角色，未來要成立「住宅與都更局」，擴編人力與預算，並搭配「Skyline計畫」，透過公辦都更促進「大稻埕老城區」的都市再生，採取以公辦為主、私辦為輔的策略，火力全開推動北市都更。

姚文智昨下午參加龍山寺放水燈遶境活動時，談及對手丁守中的都更政策，姚指丁的政策只提到所謂容積放寬，而前內政部長李鴻源主張防災型都更也是老生常談，重點是市府在都更必須扮演主動積極的角色。

姚文智昨天表示，成立都更局是早在他宣布參選時就提出的主張，都更會是北市未來五十年城市變革極重要的一環，市府要扛起這個重要的角色，不能光設一個局，也要擴編預算，讓公辦都更角色化為主動，因此他未來以公辦為主、私辦為輔，角色要顛倒。

姚文智認為，台北應該進行全面性的都市改造，由政府承擔，引入民間資源做結合，推動大規模公辦都更，未來要成立「住宅與都更局」，並投入十倍的人力，並以一百億都更基金，一區一區開始做。

長期關心大稻埕發展的姚文智提出「Skyline計畫」，口號就是「河右岸復興運動」，姚辦指出，該計畫與建築、景觀、交通、水利等跨領域專業者研商，利用容積政策，讓都更新建物相對淡水河堤防線以下的三層樓容積免計，並打造一面從建物延伸至堤防的河岸平台，平台上可以眺望淡水河景，平台底下作為社區停車、托嬰、托老等社福空間。