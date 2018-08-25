〈台北都會〉馬政府曾反對／李鴻源推防災型都更 丁守中力挺

2018-08-25

李：土液區若遇強震 恐逾萬棟屋倒

〔記者簡惠茹、楊心慧／台北報導〕前內政部長李鴻源防災型都更政策曾遭馬政府反對，下台後更痛批當時的行政院長江宜樺不重視液化防災、跟馬英九約不到時間報告，昨天他為國民黨台北市長參選人丁守中站台，強調防災型都更刻不容緩，丁守中也承諾未來防災型都更案將放寬容積率到三○○％，更批台北市長柯文哲任內都更沒作為。

老屋受威脅 丁承諾將放寬容積率到300%

丁守中昨天上午在國民黨中央黨部宣布防災型都更政見，現場更有前內政部長李鴻源和前台北縣長周錫瑋出席站台共同推動此政策。丁守中競選辦公室發言人詹為元進一步說明，台北市許多老舊房屋面臨地震威脅，防災型都更計畫即是針對台北市土壤液化潛勢區上年久失修的公寓住宅進行都更，並放寬防災型都更的容積率到三○○％。

二○一四年，李鴻源在馬英九擔任總統、江宜樺任行政院長期間，擔任內政部長，當時馬、江兩人以李鴻源防災型都更、水患綜合治理等主張屬於跨部會政務，要將李改任政務委員，但李表明若不能擔任內政部長，寧可返校授課而婉拒，並因此下台。

李鴻源昨在記者會中再度強調，國家地震中心早在二○一三年就警告內政部，台北只要發生芮氏規模六．二的地震，土壤液化潛勢區就會擴張成七．三的強震，將會有三萬五千棟房子倒掉，這些地方包含士林、北投、大同、中山和萬華，二、三百萬人居住於此，因此推動防災型都更刻不容緩。

丁守中指出，這幾年柯未將都更作為重大議題來推動，從建築執照觀察，相較前市長馬英九和郝龍斌，每年最高發出六百多件建照，柯任內每年都只有兩百多件，顯示柯沒有幫人民解決防災、居住安全問題的緊迫感與迫切性意識。

丁守中提出三大城市防災都更政策，他表示，上任後馬上成立都市更新局，一條鞭加速都市更新；對城市環境脆弱敏感的地區，進行大規模防災都更遷移；針對老舊社區住宅區，容積率比照周邊城市從二二五％提高到三○○％。他說「為了居住正義，會站在多數民眾這邊對付釘子戶。」

批柯沒作為 市府：已完成許多困難案

對此，台北市都市更新處主秘謝明同表示，市府在公辦都更上都有推動，但需要時間，過去四年內已完成許多都更困難案，以斯文里都更案來說，從零到動工已經是全台最快。

謝指出，目前推動的公辦都更有斯文里、華榮市場，這兩個地方已拆除完畢即將興建，科技大樓站的公辦都更、北安站的公辦都更的事業、權變計畫在本月也已審議通過。