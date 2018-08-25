〈台北都會〉朱最後一次施政報告 綠批8年進步有限

2018-08-25

並嗆侯友宜競選抄襲劣政

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長朱立倫昨天進行任期內最後一次施政報告，市議會民進黨團質疑八年來新北市進步幅度有限，三環三線政策跳票，施政報告淪為政績宣傳，缺乏檢討改進；未料前副市長侯友宜競選新北市長，還抄襲過去劣政。朱立倫表示，建設不分顏色、黨派，做不好的部份可以檢討，但不須全盤否定。

市議會民進黨團總召李坤城質疑，檢視過去八年每次定期會施政報告，環狀線原先預定二○一五年底完成，後來變成二○一八年底完工，中和—萬大樹林線完工日從二○一八年延宕至二○二○年；朱立倫誇口全市捷運總長度將增加到一百公里，現在僅六十．六公里，捷運站至少增加到八十座，現在僅四十一座，保證四年動工的三鶯線，到朱上任第六年才動工，對比今昔「不是騙就是辯」。

市議員何博文說，朱立倫三環三線政見跳票，侯友宜加碼提出三環六線，事實上五泰輕軌、深坑輕軌、淡海輕軌延伸八里等三條路線，早就出現在朱立倫的施政報告內容。此外，三環三線近年總經費共追加三百多億元，市府執行不力，應移送監察院調查。

市議員林銘仁指出，新北市公共托育中心共耗費十三億元，每年僅釋出一千八個名額，挨批是「樂透式」的福利政策，無法提高生育率。

市議員鍾宏仁、周雅玲、廖本煙、鄭宇恩、廖筱清等人，分別質疑都市更新、產業發展、重大工程、居住正義等施政成效。

朱立倫：可檢討不必全否定

朱立倫表示，過去八年新北市獲得五四七項全國第一，這是全體市民的光榮，新北市民平均每人每年分得四萬多元預算，比其他縣市都少，卻能以最快的速度做最多的事情，「這不是我的功勞，是全體市民、市府團隊與議會的功勞。」做不好的可以檢討，但不用全盤否定與批評，他的任期剩下四個月，希望大家共同努力。

朱立倫強調，「三環三線不是我發明的」，目前總體工程進度五十六％，今年底環狀線第一期將完工，安坑線與三鶯線進度分別是三十七％及三十三％，今年底汐止民生線可完成全線環評，三環三線完工後，全市捷運路線總長度將達二○九公里、捷運站一七四站，捷運路網不再以台北市為中心。

侯辦：好政策要一棒接一棒

侯友宜競選辦公室發言人賴冠群表示，好的政策要一棒接一棒，包括軌道建設、公托、污水下水道接管及都更等，侯友宜都會接棒做下去。