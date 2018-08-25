〈北部〉都在偏鄉 國小新生數差很大

2018-08-25

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣各國小將於三十日開學，今年頭城國小外澳分校與大同鄉四季國小茂安分班新生數掛蛋；但有趣的是，與四季國小一樣位在偏鄉泰雅部落的南澳鄉澳花國小，小一新生數達十三人，呈現兩樣情；縣府教育處指出，不同的部落型態，是造成兩校新生數差異主因。

一○七學年度，宜縣小一新生人數三千七百六十六人，是五年來最多；不過，因校舍淪為危樓，暫時遷回本校上課的頭城國小外澳分校，以及偏鄉泰雅部落四季國小茂安分班，新生數都掛零；其中，茂安分班已連續兩年沒有新生，全校開學後僅剩下四個班、五名學生。

而位在宜蘭縣最南端，同樣是偏鄉泰雅部落的澳花國小，小一新生數十三人，是縣內偏鄉小學第三多的學校；開學後全校有六個班、八十一名學生。

澳花國小校長吳文成指出，學校能招到新生，除因澳花部落就業機會多，人口較少外移，生育率高也是原因，澳花平均每對父母都會生四至五個孩子，不受少子化浪潮影響。

教育處指出，大同茂安村民都需到外地工作，人口外移與老化嚴重，是導致沒有新生主因；四季國小校長吳俊德說，部落附近沒有產業，人口因工作外移，以致招不到新生。

教育處表示，原住民地區要廢併校，需部落居民投票，半數以上同意才能進行，目前兩間沒有新生國小，無廢併校問題。