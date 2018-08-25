〈北部〉貧婦買便當 佛心老闆娘打折還送米

2018-08-25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮豐濱鄉卅七歲貧困陳姓婦人，昨與三名稚子到吉安鄉一家自助餐店買便當，暖心老闆娘得知婦人家境清寒後，婦人買的三個便當，每一個便當都有大雞腿、白帶魚、香腸三樣主菜，只收二六○元，還送上大包白米，陪同的花蓮鳳林警分局四組警務佐柯千惠說「這一個便當至少要一百二十元以上」，大讚老闆娘太佛心！

陳姓婦人住在豐濱村，領有中度身心障礙手冊，獨力撫養三名分別是八歲、七歲、三歲的稚子，丈夫則因重度殘障目前住在安養院，是低收入戶，但因名下有房子，每月拿低收入、身障補助一萬五千元「剛好只夠繳交安養費」。為了生活，陳婦暑假每天帶著三個小孩去打零工；平日二子上學，婦人就帶著三歲小兒子到校門口賣菜。

經轄區豐濱分駐所轉介，吉安鄉民代表林源富與友人合捐善款一萬元，鳳林警分局四組警務佐柯千惠昨開車載這家人到吉安鄉領取善款，回程經過吉安鄉海岸路，孩子喊肚子餓，於是在附近「東海岸自助餐」買便當。

柯千惠說，婦人共買了三個便當，每個便當都夾了大雞腿、白帶魚、香腸「三樣主菜」等，沒想到陳姓老闆娘得知婦人一家情況後，便當直接優惠價「只拿二六○元」，而且還送上一大包五公斤的白米「給你們回家吃」！老闆娘說自己平常都有在做公益，希望能幫這一家一點點小忙。

柯千惠表示，三個便當她目測「一個至少要一百二十元以上」，但結帳後等於「一個不到九十元」，還送大包白米，真的很佛心，回到分局後看到媽媽一打開便當，小朋友立刻拿著香腸吃得很滿足，令人感覺心疼，感謝老闆娘善心助人。