〈北部〉三星宜47線雀榕凸根惹怨 擬移除改植

2018-08-25

鄉長建議 改種台灣欒樹

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉宜四十七線有兩百五十棵雀榕，樹齡約三十年路樹；民眾反應，果實掉落後，恐造成機車騎士打滑摔倒，凸出路面的樹根，也影響行車安全，建議改種其他樹種；三星鄉長黃錫墉昨會同縣府會勘，建議將雀榕移除，改種容易管理的縣樹台灣欒樹；縣府承諾會進行評估，協助解決問題。

民眾向三星鄉公所陳情，指出耕莘專校附近宜四十七線兩側行道樹，除了雀榕，還有水黃皮與櫻花，樹種雜亂，破壞景觀；尤其是雀榕，每逢夏季花開季節，細小果實掉落滿地，造成果泥髒亂路滑，騎士一不小心就可能「犁田」；而且雀榕樹根會凸出路面，造成道路起伏，嚴重危害用路人安全。

考量觀光 民要景觀樹種

民眾建議，該路段為耕莘專校和紅柴林軍營出入門戶，外地人進出頻繁，縣府與公所與其耗費人力、物力及預算維護，不如改種美觀、乾淨，又適合在地生長的落羽松、櫻花樹等景觀樹種，不但能解決上述問題，更利於拓展觀光。

三星鄉公所昨邀集宜蘭縣政府樹藝景觀所前往宜四十七線會勘；公所認為，落羽松、櫻花落葉比較多且不好管理。黃錫墉則指出，縣府應大刀闊斧整頓該路段路樹，不要等發生車禍才後悔，他建議可考慮種植容易管理的宜蘭縣樹，也就是台灣欒樹。

縣府允諾 與地方再討論

樹藝景觀所長官曉青指出，該路段的雀榕確實影響用路人安全，將以地方實際需求，予以改植其他樹種，台灣欒樹是便於管理的樹種，將進一步與地方討論評估，確定後就會開始施作改植工程。

專家看雀榕 移植難存活

羅東社區大學植物賞析高級班學員黃志雄指出，這些雀榕已經三十年，根系已深植且廣布於土壤中，如果移植勢必傷害根系，樹木存活率不高，他建議公部門不要移植。