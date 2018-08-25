〈北部〉籌備3年 五峰清泉部落會議成立

2018-08-25

〔記者廖雪茹、王駿杰／新竹報導〕新竹縣五峰鄉清泉（Ulay）部落籌備三年，昨天終於通過章程正式成立部落會議，未來將可透過諮商及主動提案建議等方式，推動清泉部落的重大議題。

昨天會中選出退休警員葉賢良擔任部落會議主席，召開臨時動議，通過納入桃山村十三及十四鄰的民都有部落及將軍湯泡腳池正名為將軍湯兩案。

縣府秘書長蔡榮光表示，清泉風景特定區在二○一六年展開第三次通盤檢討，但因部落會議始終未成立，無從諮商，停擺至今，未來可在部落會議中逐項討論。

五峰鄉長靳邦忠建議擴大現有文化區都計範圍，並且將頭目廣場、第一停車場全規劃為市集，車子只能停在第二停車場或將第二停車場改為部落市集，車子只能停第一停車場。在完成規劃前，他同意先讓部落小販在原民館前和停車場暫時營業。

竹市議會通過公聽會實施辦法

此外，新竹市議員曾資程、李妍慧昨天在新竹市議會臨時會中提案，建議修改議會議事規則，針對「市規章之提出」、「議會新訂自治條例」及「本市重大公共議題」等三大項目增訂舉辦公聽會的法源依據，以及實施辦法，在三個黨團、共二十九名議員連署支持下獲得通過。

曾資程表示，新竹市議會是地方立法機關，但不曾有制定自治條例的案例，只有被動審查新竹市府所提的規章，不但無法彰顯強化地方議會立法的職能，而且還可能造成地方行政、立法失衡，因此，有必要藉由舉辦公聽會，廣納各界意見，讓全民參與，施政才能更符合民意。

李妍慧表示，六都的議會都有實施公聽會的多年經驗，宜蘭、彰化、屏東議會也有地方議會公聽會實施辦法。