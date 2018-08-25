〈北部〉竹北AI智慧園區變更都計 增國中用地

2018-08-25

順應民意 並排除組裝製造業設廠

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市「國際AI智慧園區」變更都市計畫案，經新竹縣都市計畫委員會大會審議，決議順應民意及教育處的需求評估，在園區內增設約二．七公頃文中用地，並決議排除可能會產生污染的組裝製造業。

新竹縣政府提出的國際AI智慧園區，獲經濟部工業局審查通過，前瞻基礎建設計畫核定總經費九．二億元（中央補助八十二％，地方配合十八％）；但地方認為人口成長快速，當地許多學生進不了成功國中就讀，縣議員邱靖雅與多名里長、社區理事長發起連署，要求增設國中用地。

成功國中不敷需求 近3千人連署

縣府在六月間舉辦兩次變更都市計畫公開展覽說明會，周邊三十一個社區近三千人連署爭取增設國中預定地，其中四百多人反對規劃產業專區。

縣府國際發展處長陳偉志表示，廿二日縣都委會大會決議，同意變更計畫內容，在靠莊敬北路側增設文中用地；但為符合產業創新條例中產業專區須達六十％的規定，將莊敬一路一塊緊鄰園區的簡易綠地約一．四九公頃也納入整體規劃，使原本長條形綠帶合併成一塊完整的公園綠地。

國際AI智慧園區面積約十三．四二公頃，經調整後，產業專區合計約八．四二公頃，文中用地約二．七公頃，公園綠地約二．零四公頃，其餘為道路等公共設施。園區內學校周邊道路規劃，也順應民眾建議調整變更。

將以智慧應用等研發設計為主

陳偉志說，公展說明會中，民眾憂心IC封測、LCD面板等電子零組件組裝業可能會產生污染；對此，都委會決議變更產業專區內容，排除組裝製造業，以軟體設計、智慧應用服務、資訊及通訊傳播業等研發設計為主。

陳偉志表示，全案經修正後，預計九月底前送內政部都委會審議，爭取在年底前通過都計審議；按前瞻計畫期程，預定二○二○年底前完成園區的公共設施建設。