〈北部〉市府與中大攜手 打造運動中心

2018-08-25

首創合作模式 補助大學興建

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府推動國民運動中心計畫，全市已啟用兩座運動中心，第三座「中壢國民運動中心」將於卅日試營運，昨市長鄭文燦與中央大學簽署「建置國民運動中心合作協議書」，將由市府補助八千萬元經費，中央大學負責興建桃園第十一座國民運動中心，此合作模式不僅為全國首創，更將結合中大在生醫領域的優勢，打造首座結合智能科技與健康整合的國民運動中心，預計今年底完成招標作業、明年十月完工。

鄭文燦表示，市府「五大體育園區、十座國民運動中心」計畫，今年五月已啟用全市第一座桃園國民運動中心，南平運動中心也已於七月卅一日試營運，中壢國民運動中心也將於本月卅日試營運，並可免費體驗到九月十三日，而第十一座國民運動中心規劃地上三層，設有重訓室、桌球、韻律、技擊、壁球等教室及水療設備等運動設施。

校方提供資源 健康照護管理

中大校長周景揚表示，該運動中心將興建在中央大學校內網球場旁空地，占地約○．二五公頃，並將運用校方生醫教學領域優勢，結合人工智慧、大數據、物聯網及生醫生技等技術，建構智能科技與健康整合等新穎資訊，發展智慧照護與智慧運動健康，讓市民在運動之餘，同時進行健康照護管理。

體育局表示，十座運動中心已營運的有桃園、南平，還有即將試營運的中壢，而平鎮、蘆竹、八德、大溪等運動中心正在興建中，預計今年底到明年會陸續完工，觀音、龍岡、龜山運動中心則正在規劃中。