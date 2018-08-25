〈北部〉新屋國小校服一套1500元 教局長：離譜

2018-08-25

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕難道校服有鑲金？桃園市議會昨進行市政總質詢，綠營市議員邱佳亮質詢指出，新屋區新屋國小制服、運動服一套竟要價一千五百元，「天價」讓許多家長大呼荷包吃不消，市府教育局長高安邦聽聞也直言「太離譜」。

議員批評天價 家長沉重負擔

邱佳亮昨質詢時高舉新屋國小制服詢問「這套制服多少錢」，並逐一點名列席的市府民政局長湯蕙禎、文化局長邱莊秀美及財政局長歐美鐶等女性官員，眾人都因年代久遠不記得，接著邱佳亮詢問高安邦，高回答「運動服一套約二、三百元，制服因材質不同會稍貴」。

不料，邱佳亮揭曉答案說「新屋國小制服及運動服，每套都要價一千五百元」，直斥「天價」的制服對家長而言是非常大負擔，若考量換洗需求多買幾套，買下來要價五、六千元；他表示，雖然還有其他廠商製作、較便宜的校服可供選擇，但洗了幾年就會褪色，家長為了小孩都會添購材質較好的校服，但新屋國中校服採用的材質和「天價」校服差不多，一套卻僅需四八○元，要求教育局介入了解，避免校服漫天喊價的情形。

校長說可比價 還有兩家可選

新屋國小校長邱正剛解釋，十四年前因原先製作校服的廠商不做了，便開放樣板給有意製作的廠商，讓家長自由比價、採購，但各廠商校服價格會因材質、品質而有所差異，除邱佳亮提出的廠商，另有兩家夏、冬季制服分別售價九百、一千元，夏、冬季運動服則分別售價六百及七百元，為了替學生校服品質及價格把關，預計明年會由學校統一辦理服裝招標，並朝簡化服裝類型方式辦理。

教育局體育保健科長鄭卉玶表示，全市各級學校制服都由各校依實際需求自訂樣式、材質成分及規格等內容後，依照政府採購法等相關規定辦理招標，或由外面廠商自行製作供應，並無對制服價格訂定統一規範；教育局表示，對於開放廠商製作校服的學校，會派員及要求學校不定期查訪價格及品質，日後也將邀集學校代表及專家召開會議，研擬校服製作的共通性規範。

其他學校作法 統一招標製作

市立內壢國小校長李安邦說，該校沒有制服只有運動服，並統一委由廠商製作，夏季及冬季全套運動服分別為五一○元及八四○元；私立新興中小學則表示，學校每年開放廠商競標，會選擇對家長及學生最有利的廠商，運動服及制服不見得會是同家廠商，但上衣及褲子的價格約落在二百至三百元間，價格不會落差太大。