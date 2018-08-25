〈中部〉中橫便道開放中巴 9月恐來不及

2018-08-25

昨模擬中巴遭落石擊中搶救災作業

〔記者張軒哲／台中報導〕為促進中橫梨山地區的觀光與交通，中橫便道評估九月開放通行「乙類大客車（中巴）」，公路總局二十四日上午模擬雨後巡檢可通車下，於通行途中中巴遭落石擊中搶救災作業，確保用路人行駛山路的安全。公路總局谷關工務段長呂正安指出，目前評估會上呈交通部轉行政院核定，程序上九月可能來不及開放，會積極推動開放乙客通行。

昨日雖因二十三日豪雨影響，台中市停止上班上課，公路總局第二區養護工程處為了中橫便道通行中巴評估作業，模擬「雨後巡檢可以通車下，於通行途中乙類大客車遭落石擊中之搶救災作業」，與現場天候相符，事前積極準備，並由消防救護及警察單位約五十人合力參演，順利完成演練。

演練於中橫便道六．六Ｋ路段，模擬情境為落石擊中東行車隊一台中巴，造成二名乘客受傷、十二名乘客受困，便道中斷。其後谷關工務段接獲通報，啟動應變小組通知消防局救援，並請公路保全人員將乘客帶往安全避難空間，進行指揮搶救災作業。

中橫便道自一○一年五月起管制，僅大梨山民眾或因公務、學術研究、新聞媒體採訪及急難救助需緊急通行者始可通行。目前正評估開放公共運輸用乙類大客車通行。

公路總局指出，目前評估已到期末報告階段，演練以安全考量為主，轉行政院核定是否通車，程序上可能來不及於九月開放，但會積極推動，盼能儘早開放乙客通行。