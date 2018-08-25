〈中部〉錯放豪雨假？ 市民力挺：勿拿人命開玩笑

2018-08-25

有人批評放錯假 有人支持

〔記者蘇金鳳、許國楨／台中報導〕因應熱帶低壓可能挾帶豪大雨來襲，台中市昨日停班停課，但昨白天僅下微微細雨，民眾賺到一天「豪雨假」，紛紛跑去逛百貨公司、看電影，有民眾在市長林佳龍臉書批評放錯假；但也有民眾表示支持，認為誰也不知道雨會下得多大，因為白放一天假，僅是經濟損失，但是若錯失放假，可能就會有民眾受傷，不能拿人命開玩笑，況且昨天下午五時以後，市區也開始下起大雨。

由於根據中央氣象局預報，台中市二十五日未達停止上班、停止上課標準，台中市政府宣布，明日台中市照常上班、照常上課。

市府廿三日深夜十一時許，才宣布隔天停班停課，而昨日白天台中市只是飄細雨，讓民眾賺到一天假，由於剛好是暑假，放假的父母及不必補習、上安親班的孩子，便一起逛百貨公司、看電影、唱KTV；因此有人質疑放假的決定，但也有人支持。

須以百姓生命財產為考量

一位鄭姓女員工表示，氣候異常，任何人看到南部淹水如此嚴重，在下評斷是否要停班停課時，都必須要以老百姓的生命財產為考量；若是未放假，風雨像南部一樣大，不是陷全市的民眾於危險中，不能拿人民的生命開玩笑。她認為，錯放一天假只不過讓產業界損失一點錢，但若沒放假，衍生嚴重後果，卻可能讓很多家庭哭泣，不是用錢可以衡量的。

氣候瞬息萬變 怪市府沒道理

洪姓市民說，放假大家固然高興，但無風無雨也不能怪政府亂放，畢竟人命關天，大自然瞬息萬變，若要怪也只能「怪」天氣，怪市府沒有道理。

陳姓市民則指出，是否宣布停班課因地制宜很重要，員工自己判斷是否休假，老闆尊重員工決定就好了，不必事事政府做平等式決定，但話說回來若政府未明確定調，勞資雙方勢必無所適從，真的會陷入兩難。

周姓市民表示，站在市府立場絕不希望在這不穩定的天氣，讓民眾外出增加潛在風險，還是支持市府未雨綢繆的停班課決定。

一位鵝肉店的老闆娘說，雖然放假讓她生意受影響，但誰也無法預測何時會下大雨，尤其是看到南部淹水如此嚴重，她認為市府宣布停班停課並沒有錯。

產業界建議 可以再慎重一點

台中工業區廠協會前理事長楊奕焜則表示，放一天假對產業會有影響，但若風雨真的很大，企業界絕對支持員工休颱風假，建議市府決定要放假之前，可以再慎重一點。