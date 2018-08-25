〈中部〉今年淹5次 員林市民徵治水市長

2018-08-25

〔記者陳冠備／彰化報導〕誰解決淹水問題，就投給誰！彰化縣員林市每逢暴雨就淹水，彰化縣政府雖然打造一座「圓林園」滯洪池公園，也只能治水一半，尤其員林市西區莒光、靜修等道路，今年已淹五次，市民淹怕了，氣得上網徵「治水市長」。對此民進黨提名員林市長參選人、縣議員陳秋蓉提出，將員林打造成海綿城市，讓每一座公園就是滯洪池，與水和平共處。

國民黨籍參選人、水利會資深會務委員也是縣議員的游振雄則表示，員林市排水系統其實有改善，主因是一八四公頃重劃後，農田變建地，強降豪雨無處宣洩才會淹水，建議規劃雨水下水道，有效疏導才是根本之道。

陳秋蓉昨日舉辦「全方位防洪治水計畫」記者會，她表示，員林目前僅有一座位在北區的大型滯洪池公園，明顯不夠，當務之急可先盤點境內所有學校操場、公園綠地、建築基地等開放空間，舖設透水鋪面並設置小型滯洪池，讓員林市就像海綿一樣，到處都能吸水，就不怕淹水。

游振雄說，要解決員林水患，要先瞭解員林市的水文流向高層落差，應在七六快速道連接員林大道新建道路沿線建構大型排水，導入員林大排，另外在山腳路新建大型箱涵，截取上游流下雨水，再由下游適當排水溝排至員林大排，如此集水抽排的概念才是正確，滯洪池非萬靈丹。