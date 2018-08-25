〈中部〉集集支線邊坡崩坍 土石埋沒軌道

2018-08-25

經搶修 昨晚六時許恢復運行

〔記者劉濱銓／南投報導〕熱帶低氣壓帶來豐沛水氣，中南部雨下不停！南投昨上午雖未有明顯雨勢，但台鐵集集支線位在集集鎮市區附近的鐵道，卻在上午無預警出現土石崩坍，巨大土石將鐵軌埋沒，經台鐵調派機具，已於昨晚六時許搶通，另省道台廿一線新中橫公路迴頭彎路段、台廿一甲線日月潭環潭公路，以及中寮、信義、竹山、鹿谷等地縣道也出現坍方、樹倒，所幸皆已搶通，集集攔河堰昨則是開啟五座水門排洪，以防大雨致災。

幸好前一列火車已經離開

台鐵二水站表示，集集支線鐵道山壁崩坍時，幸好前一列火車已離開坍方路段，直到下一列火車行經發現，才趕緊通報搶修，幸無人受傷，推測應是連日雨勢，造成邊坡大樹滑動，引發土石崩坍，惟土方量相當大，光直徑逾一．五公尺的巨石就超過十顆，總計崩坍土方量達十五立方公尺，經調派機具搶修一整天，順利在昨晚六時許恢復運行。

台廿一線一三三K 仍有落石

省道台廿一線新中橫公路一三三K迴頭彎路段，昨早也因連日雨勢出現崩坍，土方量達四百立方公尺，公路總局信義工務段隨即派出機具搶修，中午前就完成單線通車，惟該路段因邊坡不穩，仍有落石發生，工務段呼籲近期避免上山。另，台廿一甲線日月潭環潭公路昨也二度發生零星落石，經埔里工務段隨坍隨清，已恢復通行。

縣府工務處表示，昨鹿谷投五十五線也有路樹倒塌，同一路線位於竹山則有零星落石，信義投五十九線、中寮投十七線各有一起，不過經過搶修，都已恢復通行。

位於濁水溪床上的集集攔河堰，則因上游持續下雨，導致濁水溪天然入流量達五百八十CMS（每秒立方公尺），比平時不下雨的時候約七、八十CMS還高出許多，加上集集地區全日降雨量都已破百毫米，因而開啟五座水門排洪放水。