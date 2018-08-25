〈中部〉水患湧民怨 促政府解決

2018-08-25

〔記者林宜樟、王善嬿、陳璟民／嘉義報導〕嘉義縣這兩天降下超大豪雨，海區鄉鎮市淪為汪洋，多處淹水超過一天未退，民怨四起，還有鄉親納悶過去幾年沒淹水的地點，如東石先天宮前廣場、朴子市區道路等，這次不但淹水且遲未消退，促政府找出原因並想辦法解決。

縣長張花冠回應，雨勢在平原及沿海地區持續發展，總預估雨量持續上修，已非一般工程排水系統所能負荷，加上適逢農曆大潮，外水位較高，都是水患因素；她認為，「人定勝天」的觀念要隨勢調整，以往與河爭地，如今應思考如何還地於河。

我國水利技師全國聯合會理事長陳賜賢說，嘉義災情較嚴重的朴子、布袋、東石等處，都是地層下陷區域，地勢已較低窪，高度接近海平面，甚至更低，像「碗公地」，加上熱帶低氣壓滯留，下雨面積大，降雨強度超過排水系統容納量，雨水往海裡排出就可能排不出去，反而倒灌，就易淹水，治水得多管齊下，包括擴大雨水下水道箱涵、開發土地逕流分擔與出流管制、使用智慧系統預先示警防災等。

嘉義區漁會推廣部主任吳純裕說，東石雖位處沿海，但先天宮前廣場及道路都沒淹過水，這次卻淹到大腿，當地人都很訝異，他在猿樹村的住家過去最嚴重時淹三十公分，這次深約八十公分，損失更多，建議政府改進抽水機組的數量、抽排水的方式。

布袋夢想家飯店位於布袋鎮岑海里，一樓淹水一整天，飯店負責人游美榮表示，雖然海埔新生地的地勢原本就較低，可是這次淹水時發現抽水機抽水管破裂，等了很久才來更換，希望預警性佈設抽水設備要更快速。