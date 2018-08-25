〈中部〉水淹嘉義縣 198人撤離家園

2018-08-25

〔記者林宜樟、王善嬿、陳璟民／嘉義報導〕這波熱帶性低氣壓讓嘉義縣市從二十三日午後開始降下致災性豪雨，到昨天下午五點多，縣境十八鄉鎮市的累積雨量都逾五百毫米，驚人雨勢釀重災，十一個鄉鎮市像水鄉澤國，除民宅遭殃，車輛、農作泡水，人員撤離高峰達一百九十八人，災情彷彿一九五九年「八七水災」再現，縣府昨晚宣布縣境多處淹水未退，仍有災民待援或要清理家園，今停班停課，市府則評估市境較無淹水情形，且氣象預報未達停班停課標準，今照常上班上課。

布袋鎮岑海里被水包圍逾24小時

過去兩天累積雨量逾八百毫米的有嘉縣鹿草鄉、大埔鄉、義竹鄉及竹崎鄉；水患嚴峻的朴子市六百九十三毫米、布袋鎮五百七十二毫米及東石鄉五百三十一毫米，簡直是全面淹水，罕見淹水的朴子市區幹道山通路一度水深及膝，開元路、中正路一帶也差不多，市民都說「太誇張了」。

布袋鎮岑海里內有觀光飯店、高跟鞋教堂及布袋商港，被水包圍逾二十四小時，電力中斷，災民靠軍車和橡皮艇救援。

昨天下午雨勢轉向山區，農委會水土保持局針對嘉縣發布八十七條土石流紅色警戒和九條黃色警戒，縣府請阿里山、竹崎、番路、大埔等山區鄉鎮高潛勢區域，實施預防性撤離、收容安置準備工作。

嘉市將拓寬重慶一街增設雨水道

嘉義市區若干災情相對嘉縣輕微，如紅瓦里重慶二、六街一帶水深近膝蓋，影響約二百戶民宅，東義路三百九十六巷三號前淹水最高超過一個成人身高，清晨有三輛車涉水拋錨。

市長涂醒哲、工務處長李建賢與多名議員到紅瓦里勘災時，李表示，已緊急調派抽水機組在側溝抽排水，下午積水消退，當地位於縣市交界，已提案追加「生活圈道路交通系統建設計畫」預算，獲臨時會各審查委員會聯審通過，將與嘉縣協調辦理重慶一街十二公尺計畫道路拓寬工程，增設雨水下水道改善鄰近街區水患。

另，嘉義地區二十三日以來有一萬四千多戶停電，集中在中埔、番路、阿里山、布袋及東石等鄉鎮，昨午已復電一萬一千多戶，其餘搶修中。