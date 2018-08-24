〈南部〉《台南》斥資8千萬 智慧交控中心11月啟用

2018-08-24

原怡平里活動中心 進行拉皮工程

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為整合各項交通智慧科技，市政府斥資約八千萬元建置「大台南智慧交控中心」，納入交控、公車動態、彈性公車叫車服務、計程車共乘及叫車入口資訊等，預計十一月啟用。

由於目前位在永華市政中心一樓的交控中心，擺設機具設備空間已不足，同時為了改善大台南地區交通問題，交通局運用大數據概念，建立交通分析管理決策平台，利用原怡平里活動中心，屬於既有建築，進行建築拉皮工程及添購尖端設施，投入約八千萬元，比起蓋新大樓「省」很多。

納入交通控管、公車動態等資訊

交通局表示，大台南智慧交控中心將交通智慧科技所帶來的大數據妥善運用分析及改善各種交通問題，納入交通控管、公車動態、彈性公車叫車服務、計程車共乘及叫車入口、停車格位資訊、T-Bike等資訊，將以交通控制、公共運輸、停車管理、運具共享為四大主軸。

局長林炎成也表示，透過智慧雲端平台，民眾更方便使用或獲得即時交通資訊，台南交通相關的APP都會連結交控中心資訊，民眾可知道哪裡會是易塞車路段，選擇其他道路通行，行得安全順暢，但是計程車共乘及叫車入口這項服務功能，尚待日後與運輸業者協商合作才能實施。

交通局表示，大台南智慧交控中心將包含智慧交通控制、智慧公共運輸、智慧停車管理、智慧運具共享、智慧雲端平台等五大功能，成為首創結合全方位交通運輸管理的智慧雲端平台。