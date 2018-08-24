〈南部〉《台南》8區致災性降雨 馬路如溪流

2018-08-24

市府︰超過側溝能排除水量

〔記者劉婉君、萬于甄、邱灝唐／台南報導〕台南昨日受到熱帶性低氣壓及外圍環流影響，八個行政區達致災性降雨（三小時達一三○毫米），強降雨也讓各處出現淹水狀況，代理市長李孟諺昨天下午從永康大灣徒步涉水走到東區太子路、裕義路勘災，市府表示，致災成因為短時間強降雨，三小時達一三○毫米，遠超過道路及側溝能夠吸納的排除水量，市府將增建雨水下水道箱涵等水利設施。

據中央氣象局昨日晚間八點二十五分發布預報，將台南市列入超大豪雨警戒區（二十四小時累積雨量五百毫米以上），已達停止上班上課標準，台南市政府昨晚也宣布，今日停止上班上課。

台南昨日一早風雨逐漸增強，各地漸漸出現淹水，林森路、小東路、西門路、和緯路等市區重要道路淪陷，低窪路段水深一度及膝，路樹、大型廣告海報也是連連倒塌。強烈風雨讓行經成大醫院附近的民眾直言「好可怕」，許多路人連撐傘都瞬間「濕身」，涉水過馬路宛如渡過湍急溪流，還有不少機車騎士不敢冒險前進，只好改為推車步行；一輛休旅車更衝進小東地下道差點滅頂，所幸在市警一分局及五分局的協助下，徒手將其推「上岸」。

將增建雨水道箱涵等設施

安南區的強風豪雨更讓多次逢雨必淹的安中路再現「安中河」，樹枝、黃土漂浮於水中，這讓當地居民氣得大罵，去年才新建的側溝工程破功；面對民眾的質疑聲浪，工務局解釋，側溝僅是排水系統的一部分，若要減緩積水、淹水情況，還是得從整體下手；水利局則說，當地先天排水坡度不良，加上瞬間降雨量過大才會淹水，側溝每小時約可容納三十五毫米的雨量，但安南區昨日時雨量約四十七毫米，未來還會增建雨水下水道箱涵等水利設施。

北安路也在傍晚五、六點下班時段淹水，許多從舊市區返家的機車騎士試圖加速闖過，但眼見積水深及輪胎，多數人牽車回頭；長和路三段、北安路四段交叉路口的紅綠燈底座也因強風鬆脫而來回搖晃，工務局緊急派員穩定底座。

除了舊市區之外，永康及仁德地區午後傳出淹水災情。大灣交流道兩側一度因積淹水封閉，永康崑山路、大灣路至傍晚淹水高度仍達半個輪胎，許多下班的騎士經過該路段時，紛紛牽車涉水而過。

代理市長李孟諺昨天下午也從永康大灣徒步涉水走到東區太子路、裕義路勘災，該段淹水高度約達小腿肚。對於這次大雨，市府解釋，這是由於熱帶性低氣壓所帶來的豪大雨，根據統計資料，昨早八點至下午三點，共有八個行政區達致災性降雨量（三小時達一三○毫米），遠超過道路及側溝所能吸納的排除水量，台南市防洪治理與全國區排保護標準一致，採十年防洪標準、二十五年不溢堤，於台南地區約等於二十四小時降雨量二五○至二八○毫米，而舊市區多個雨量站六個小時就已達二五○至二六○毫米，而這也是本次積水、淹水的主要原因。

市府統計昨日災情，受理通報案件六百多件，路樹倒塌約一二五件、二十八個招牌傾倒；五名傷患（一名住院，一名留院觀察，三名出院）；淹水戶數多達二四八戶（二十個區，共一七七個路段）；撤離人數共十區、三九一人。