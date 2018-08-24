〈南部〉雨量破今年紀錄 澎湖海空運打亂

2018-08-24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖昨日雙破今年最大降雨量、時雨量紀錄，受到熱帶氣旋肆虐，缺水澎湖降下二百毫米豪雨量，連帶打亂澎湖對外海空運，航行高雄與馬公的台華輪已連續停航二日，澎湖機場則取消多班對外航班，同時豪大雨也為水庫帶來進水。

自去年以來澎湖僅有一個颱風造訪，加上今年空梅現象，導致三座地面水庫興仁、成功及東衛水庫，僅有十餘萬噸儲水量；昨日接近輕颱等級的熱帶低氣壓過境，卻帶來驚人雨量，自來水公司馬公營運處統計，昨日下午一時三十分止，降雨量達一百五十毫米，進水量由十四．七萬噸增加為三十二萬噸，同時雨量持續、進水量也將累積。

根據澎湖氣象站資料，截至下午五時三十分，累積雨量達一百九十二．五毫米，估計整日會突破二百毫米豪雨線，同時早上九至十時的時雨量達五十二毫米，降雨量及時雨量雙破今年最高紀錄。由於雨水來得急，又持續不斷降雨，導致路面及部分青青草原低窪處積水，許多車輛都是涉水而過險象環生。

另外受到大雨影響，航行高雄與馬公的台華輪，二十二、二十三日連續二天都已停航，澎湖機場至下午七時五十分止，已取消十九個離站航班，分別是澎湖至高雄五航班、澎湖至台北五航班、澎湖至台中五航班、澎湖至台南三航班及澎湖至七美一航班。