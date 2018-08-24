〈南部〉高屏溪原水濁度高 暫不影響供水

2018-08-24

南化聯通管啟動 每日可支援45萬噸

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大雨狂炸南部地區，南化水庫昨滿庫，南區水資源局（南水局）採重力排放，將水透過南化聯通管送至高雄大樹區坪頂淨水場，牡丹水庫蓄水量已達七十六％，展開調節性洩洪。南水局表示，高屏溪濁度已達六千八百NTU，暫時不會影響取水。

南水局副局長鄒漢貴表示，連日雨勢集中在南化水庫集水區，昨天下午三時滿庫，蓄水量有九千三百卅八萬噸，滿庫的水比較清澈，且可藉由重力排放，透過南化聯通管引水至坪頂淨水場，不僅不浪費水源，也可以節省高屏溪攔河堰抽取溪水動力費用。

鄒漢貴強調，這是水量調度措施，高屏溪濁度目前為六千八百NTU，取水沒有問題，大高雄每天需要水量約一百六十萬噸（含工業用水），南化聯通管每日可支援四十五萬噸，高屏堰抽水一百萬噸，其餘由阿公店水庫等水源支應。

牡丹水庫預留滯洪空間 調節性洩洪

牡丹水庫最大蓄水量為二千五百萬噸，最高水位為海拔一百四十二公尺，昨天達一百卅七公尺時，只剩廿四％滯洪空間，因而展開調節性洩洪，預留滯洪空間。南水局呼籲民眾隨時留意所在地上游水庫調節性放水或洩洪訊息，放水期間請遠離河床，以確保安全。

南水局表示，為提升曾文水庫水力排砂效能，泥砂監測協力團隊成大及台大已分別於集水區入庫點大埔壩，及庫區各監測站完成進駐並即時監測，掌握豪雨期間泥砂入流情形，做為啟動水庫防淤操作時機參據。