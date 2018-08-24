〈南部〉強風驟雨 山區雨量破400毫米

2018-08-24

瞬間最大陣風高達8級

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市昨天暴雨狂炸，六龜、旗山、美濃等區二十四小時累積雨量都突破或逼近四百毫米，瞬間最大陣風高達八級，市府中午將應變中心由二級提升為一級開設，昨晚更宣布今天停班停課。

昨天傍晚的第二次應變會議上，高雄市代理市長許立明要求各局處，入夜後須留意北高雄與山區的雨勢，山區慎防坍方、土石流。

高市府協力團隊成功大學指出，這波低氣壓帶來強勁西南氣流，昨天白天的雨勢最大，截至昨晚，六龜區二十四小時累積雨量突破四百毫米，旗山及美濃也都逼近四百毫米，瞬間時雨量更突破一百毫米。至於平地的大社、大樹、岡山等區，累積雨量也接近三百毫米。

平地、山區 今脫離強降雨

根據中央氣象局預估，高雄市昨晚至今天清晨的十二小時降雨量，約為一一○至二百毫米，雨勢略微趨緩，平地今早可望逐漸脫離強降雨範圍，山區則到中午以後才會脫離。

高雄市水利局統計，截至昨天傍晚，共接獲淹水一七六件，集中在林園、小港、前鎮、鳳山、鳥松等區，有些地方積水深達三十至五十公分，下午過後已逐漸退去。水利局指出，全市六十二處抽水站正常運作，包括寶業里滯洪池、典寶滯洪池、美濃湖等都達滿水位。

鼓山旗津渡輪一度停駛

交通部分，鼓山旗津渡輪一度停駛，公車都正常行駛，捷運及輕軌正常發車，但考量安全，捷運時速降到每小時二十五公里。此外，高雄港外海有六艘貨輪擱淺，由高雄港務分公司處理中。

不少民眾質疑，昨天下午為何不停班停課？高雄市新聞局長張家興解釋，這波強降雨集中在上午十點至十二點，但累積雨量與風勢都未達停班停課標準，且中午風強雨大，貿然停班課，人車擠在路上反而更危險。

至於昨晚六點起停班停課，是因高雄市已被中央氣象局預報列為大豪雨地區，恐有致災之虞，因此晚間停班停課。