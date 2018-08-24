〈台北都會〉上線3個半小時 「柯P揪好友」關閉

2018-08-24

競辦：仍在測試 誤發連結

〔記者沈佩瑤、周彥妤、簡惠茹／台北報導〕年底選戰白熱化，台北市長柯文哲開打組織戰，「柯Ｐ揪好友」活動昨在柯Ｐ官方LINE帳號發出邀請，民眾填入基本資料後，會依戶籍地自動分區進入不同群組，首場「公民咖啡館」會議也傳將在九月自內湖開跑。未料，「柯Ｐ揪好友」上線約三個半小時後，柯文哲競選辦公室竟發出聲明，指該活動為尚在討論中的企劃，誤將測試中連結發出，對引發外界疑慮致歉，隨即關閉連結和群組。

據透露，柯競辦原規劃把LINE支持者做成實體組織，由團隊成員當管理員，在群組中共同聽取意見。國民黨丁守中競選辦公室發言人詹為元聞此老神在在表示，「早就成立十二區分區群組」，且不時提供在地化訊息進行溝通，早已經動起來。

姚文智競選團隊發言人洪立齊僅說，尊重但不便多加評論，目前尚無相關規劃，不會特別跟風。不過民進黨台北市黨部昨天上午舉行首場市長與選區議員選舉聯合競選、聯合配票記者會，以傳統路數迎戰意味濃厚。

對於柯文哲日前指配票在這個時代「很好笑」，姚文智昨再反擊，「團結合作永遠不過時」；議會黨團總召、議員李慶鋒也暗批柯，「蘿蔔青菜各有所好，但營養均衡才重要 。」

黨部主委陳正德受訪表示，目前大安文山區、中正萬華區、松山信義區、內湖南港區四個選區已達成聯合競選及聯合配票，其他則視狀況而定；待十月十九日各參選人抽籤決定號次後，便會立即著手處理配票文宣等相關事宜。