〈台北都會〉逾500失智長者 進不了日照中心

2018-08-24

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市失智症長者人數逐年攀升，目前預估約有二萬名失智長者，長期照護的福利備受重視。市議員汪志冰昨天於市議會民政部門質詢時指出，社會局推估有一二五五位失智症長者有意接受日間照顧服務，但是北市日間照顧中心僅能收托七四一人，逾五百位長者無法接受照顧。

收托量能不足 負荷量差距也大

汪志冰指出，機構照護部分，北市現行共計僅廿一間日間照顧中心，共計可收托七四一人；不過，社會局推估現行至少有一二五五位失智長者有意接受日照服務，有五一四人無法接受照護。

汪志冰調閱資料也發現，北市的日照中心不僅收托量能不足，收托負荷量差距甚大。舉例來說，松山、內湖等十二間日照中心已超出負荷，而位於北投的台北榮總附設長照機構，可收托卅人卻僅照護五人，服務有失比例原則。

汪志冰進一步指出，長者要享有日間照顧中心的服務，需要領有身心障礙手冊，據統計，台北市現行約有二萬多名失智長者，僅七六○八人領有身心障礙手冊，即有一萬多名長者無法享有經濟補助、輔具服務、無障礙交通及個人與家庭照顧等服務內容。

社會局：19個機構規劃興建中

對此，社會局長黃清高回應，現行上確實大多失智長者都請移工在家照護，至於日間照顧目前已有十九個機構在規劃興建或在興建中，三到四年就可以加倍設置。

至於失智長者的身心障礙手冊申請部分，衛生局表示，將會加強宣導，部分合作醫院也會進行長者診斷與檢測。