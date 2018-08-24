〈台北都會〉共享運具自治條例草案通過 最快年底上路

2018-08-24

自行車、電動機車都要規範

〔記者黃建豪／台北報導〕為解決新興共享運具引發的亂象，繼高雄市率先立法管制後，台北市交通局規劃一年多的「共享運具經營業管理自治條例」草案也在前天通過台北市議會大會，從權利金、投車數、押金到指定服務區都有限制，將規範oBike這類無樁式共享運具的車輛借還地點。交通局長陳學台表示，希望今年底前公告實施辦法，但具體實施細節要再跟業者討論。

對於台北市將嚴管共享運具，oBike表示，目前還在了解自治條例內容，因此不做任何回應。電動機車WeMo Scooter威摩科技則說，共享運具自治條例細節部分仍待與台北市政府交通局商討，不特別表示意見。

防借還亂停 須設指定服務區

交通局運輸管理科指出，目前台北市營業中的民間共享運具業共有兩家，自行車有oBike、電動機車有WeMo Scooter。WeMo借還與停車比照一般機車，但oBike隨借隨還的便利性卻遭濫用，從去年五月進軍台灣以來，陸續引發違停亂象，光是今年五月到七月，交通局就處理二一八七件oBike移置通報案，從去年六月至今年七月止，也拖吊達一二一○輛違停oBike 。

違規車未移適當處 最高罰5萬

台北市共享運具經營業管理自治條例即將上路，將透過規劃專用服務區、收取使用權利金及限制投放車輛數等方式，制訂違規營運、違反許可事項的罰則，管理共享運具經營業者。自治條例項目共十八條，內容包括從單車違停開罰三百至六百元、車輛未裝全球衛星定位可罰五萬元、未將毀損不堪使用車或違規車移至適當處可罰六千至五萬元不等，甚至規範業者不得於「指定服務區」外道路、公有停車場部分空間提供借還。

陳學台指出，自治條例上路後，共享運具業將是特許行業， 要獲得申請才能經營，將管制投放車輛數，押金制必須有信託，收取權利金、保證金等，但具體實施辦法，權利金費用、罰則等，還須再跟業者討論。