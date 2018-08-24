〈台北都會〉紙糊師杜振豪 右手剪髮左手剪紙

2018-08-24

〔記者俞肇福／基隆報導〕雞籠中元祭傳承一六四年，重頭戲「放水燈」遊行今天登場，廿八歲紙糊師杜振豪，平日是美髮設計師，他以右手為客人剪髮，左手剪紙糊製作水燈頭，朋友稱讚他是「陰陽手」，一雙手服務陰、陽兩界。

28歲美髮師 有雙靈巧「陰陽手」

雞籠中元祭昨日下午在市區進行迎斗燈遶境遊行，各宗親會斗燈首，在輪值主普賴姓宗親會引領下遶境遊街；今天晚間七點在市區有放水燈遊行，晚間十一點在八斗子望海巷放水燈。

文化總會昨天在基隆市文化中心發布「匠人魂紙糊篇」影片，介紹台灣最年輕的文化資產技術保存者杜振豪。

為偷學手藝 買紙厝拆解重組

杜振豪回憶說，他十五歲看到紙糊作品，就十分驚豔，但紙糊手工藝「傳子不傳外」，杜振豪只能潛心鑽研文史資料、田野調查，並訪問耆老，從中摸索；他還透露小秘密，為了了解水燈頭的結構，他還花錢買了「紙厝」，把「紙厝」一一拆掉再重組，歷經不斷失敗，總算完成作品，而且越做越好。

水燈頭創新 還有比基尼女郎

杜振豪製作的水燈頭從二○○九年開始參加雞籠中元祭，二○一一年輪值主普為劉唐杜宗親會，身為宗親會成員的杜振豪搭建出基隆史上最大的水燈頭，震撼各界。

杜振豪說，他今年製作的水燈頭屋頂有三層，還加入現代元素的LED燈光秀，另外，基隆過去曾發生清法戰爭，水燈頭也增加比基尼舞女及日本人，要邀請各國好兄弟上岸接受「款待」，會讓民眾有不一樣感受。