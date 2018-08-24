〈台北都會〉（新北）市美館追加4.8億預算 議員質疑選前搶動工

2018-08-24

〔記者賴筱桐／新北報導〕籌備十年的新北市立美術館六度招標失敗，新北市議員李倩萍、羅文崇昨天召開記者會，質疑市府十年消極作為，選舉在即才搶動工，且未經議會審議就逕自追加四．八億元預算，近期就要發包，不符預算法規定。文化局表示，現行預算不符市場行情，增加的工程經費編在明年預算，八月底將送議會審查，一切符合程序。

規劃10年流標6次 看守期卻躁進？

羅文崇批評，新北市立美術館二○○八年獲行政院補助籌備，規劃十年，未見市府積極作為，直至去年一月起，接連六次招標未果，令人懷疑選前補進度、搶動工。今年六月市府未經議會同意，逕自加碼四．八億元預算，總經費從十六．九億元攀升至廿一．七億元，為提升廠商投標意願，還意圖進行減項招標，變相增加經費，全民買單。

李倩萍質疑，增加的四．八億元未經議會審查搶先招標，未循「預算法」程序，且不尊重議會職權。李倩萍引用「公務人員任用法」第廿六之一條，民選首長在「看守期」應凍結機關人事任用權，重大工程應比照辦理，暫緩招標，不該為了選舉倉促草率處理。

文化局︰增編預算 月底送議會審查

文化局長林寬裕表示，新北市立美術館在二○一三年競圖，由建築師姚仁喜以「蘆葦叢中的現代美術館」獲優選，二○一六年完成細部設計、二○一七年開始辦理發包，經四次流標，市府召開檢討會，業界認為，受國際鋼鐵原物料價格飆漲、一例一休等大環境因素影響，現行預算不符市場行情，經評估增加四億餘元經費，還是流標。

林寬裕表示，新增四．八億元將編在明年預算，八月底將送議會審查，第七次招標預計九月三日開標，若順利標出，工程最快二○二一年完工。如果預算未獲議會同意，就依採購法規定，適度調整工項，並無藐視議會，該案二○○七年至今一切依法定程序推動，無政治考量。