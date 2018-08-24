〈北部〉桃園景福宮慶讚中元 今晚水燈排遊街

2018-08-24

將豎起近9樓高水燈排向神明致意

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區景福宮被市民稱為「大廟」，每年中元節都會舉行盛大普度儀式，區公所今年更贊助經費「慶讚中元」，活動的重頭戲為今晚的水燈排遊街及放水燈，除了傳統宗親社團的九輛水燈豎排，市府、議會、公所為第十輛車，桃園區各里長為第十一輛車，水燈排車將遶境市區，行經景福宮時還會將水燈排高高豎起向神明致意，其中近九層樓高度的豎牌最為壯觀。

放水燈招引水路孤魂野鬼享受奉祀

民俗認為，中元普度最大的意義在普施眾鬼、超渡亡魂，因此在普度前必須先豎燈篙、放水燈，通知水、陸界的孤魂野鬼前來接受祭祀；為此，景福宮早在農曆七月十二日的清晨六點就進行豎燈篙，今晚舉行水燈排車遶境、放水燈儀式，都有「事先通知」的意味。

十一輛水燈排車將於今晚六點從藝文特區出發，繞行中正路、三民路、南華路、中山路，車隊經過景福宮時會將水燈排高高豎起，市長鄭文燦將在景福宮觀禮台觀禮，水燈排車預計晚間九點抵達成功路南崁溪上的成功橋，溪旁將擺祭壇，供奉牲禮、紙錢等，由法師主持祭典，宣讀祭文、唸誦經懺後，九點半起將水燈放入水中點燃，透過數千盞水燈隨波逐流，招引水路孤魂野鬼到人間享受奉祀。

景福宮中元普度祭祀圈有十五大街庄，包括桃園區的桃園街、大樹林庄、大檜溪庄、小檜溪庄、水頭庄、埔仔庄、北門埔仔庄、中路庄、茄苳溪庄、山仔頂庄，八德區小大湳仔庄、大湳仔庄，蘆竹區新中福庄、新庄仔庄、大竹圍庄，今年的爐主黃家齊為中正里長。